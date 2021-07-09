Люди из нашей подборки специально решили воссоздать именно смешные фотографии, которые они сделали давным давно. Оцените эти снимки – они действительно невероятные!

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А сынишка уже не такой легкий

Фото imgur bonebowl

Идеальное фото

Фото imgur bonebowl

Отец в отличной форме!

Фото reddit Cradnee

Все всегда не прочь поспать

Фото reddit Zaptagious

Вжух – и ты уже взрослый

Фото reddit Aleztriplea

Это просто прекрасно!

Фото reddit AlexRudi

Смотрите, как изменился парень слева

Фото reddit guilhasbranc0

Волшебно!

Фото reddit areowiel

Так красиво улыбаются

Фото reddit mablackspy

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А корзину уже маленькая

Фото reddit carltbowden