Люди из нашей подборки специально решили воссоздать именно смешные фотографии, которые они сделали давным давно. Оцените эти снимки – они действительно невероятные!
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А сынишка уже не такой легкий
Фото imgur bonebowl
Идеальное фото
Фото imgur bonebowl
Отец в отличной форме!
Фото reddit Cradnee
Все всегда не прочь поспать
Фото reddit Zaptagious
Вжух – и ты уже взрослый
Фото reddit Aleztriplea
Это просто прекрасно!
Фото reddit AlexRudi
Смотрите, как изменился парень слева
Фото reddit guilhasbranc0
Волшебно!
Фото reddit areowiel
Так красиво улыбаются
Фото reddit mablackspy
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А корзину уже маленькая
Фото reddit carltbowden