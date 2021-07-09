Историю неожиданного свидания блогера рассказала в своем тиктоке jdidnbbnjnsbbbrjdididhd0. За несколько дней видео просмотрели более двух миллионов раз.

Интересно Украина впервые завоевала золото Decanter 2021: вина SHABO среди лидеров мировых производителей

Блогерша познакомилась с симпатичным парнем в баре, который пригласил ее заскочить перекусить к нему домой. Она не рассказала, что там происходило, но через некоторое время девушка отлучилась в ванную комнату, где у нее начался ступор.

Находясь там, блогерша увидела на полке предметы женской гигиены и сразу подумала, что приятный незнакомец изменяет своей любимой. Она быстренько оставила письмо, где написала: "Девушка, он изменяет".

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Записку блогерша положила в коробку с прокладками / Скриншот тикток jdidnbbnjnsbbbrjdididhd0

Дамы, если вы смотрите это видео, то всегда держите блокнот и ручку на холодильнике, чтобы их легко было достать, – написала блогерша.

Интересно Жена разошлась с мужем после странного конфуза с подгузниками: что он сделал

Впрочем, незнакомец сказал, что у него нет девушки. А предметы женской гигиены приобрела его соседка по комнате. Эту версию поддержали и некоторые подписчики блогершы, но не все: