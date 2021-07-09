Женщина, имя которой не называют, не сказала, сколько лет была замужем. Однако за это время они успели родить ребенка: муж много работал, а она занималась с малышом дома.

Интересно Украина впервые завоевала золото Decanter 2021: вина SHABO среди лидеров мировых производителей

Когда я была вместе с бывшим мужем, я, как и многие молодые мамы, взяла на себя львиную долю ухода за ребенком. Окей, я немного применшаю. Мой муж много работал. Но когда он был дома, то не сильно занимался ребенком. Он был просто "наблюдателем". Хотя я думаю он любил нашего сына немного специфично и удаленно, – рассказывает женщина.

Так выглядело, что любимый бесился из-за того, что жена уделяет много внимания их сыну. Из-за его отношения возникали различные неприятные проблемы: он не хотел принести ему попить, не давал выспаться жене; ел фисташки в машине, хотя знал, что у малыша аллергия на них (однажды его даже госпитализировали из-за этого). А еще – бросал пачку сигарет на пол и смотрел, как сын ее жевал. Но дальше он превзошел самого себя.

Муж сделал фатальную ошибку с подгузниками / Фото Unsplash

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

"Однажды меня госпитализировали с пневмонией. Тогда нашему сыну было два годика. Я не верила, что муж сможет нормально за ним ухаживать и долго не хотела идти в больницу. Но доктор сказал мне: "Конечно, ты можешь пойти домой, но ты не можешь дышать достаточно, чтобы проговорить одно предложение. Ты можешь умереть". Поэтому я осталась в больнице на трое суток. По дому тогда ухаживала наша работница Шерил. Она была настоящим ангелом, которая помогала нам уже несколько лет. А ребенком немного занимались мама и сестра", – вспоминает австралийка.

Через три дня жена вернулась домой и застала ужасную картину: Шерил написала записку, что она не выдержала и ушла. Женщина оглянулась и была шокирована. Дом был невероятно грязным, а "вишенкой на торте" стали грязные памперсы на втором этаже, которые человек просто положил на лестницу. Жена предполагает, что ее родные просто не поднимались на верх дома, поэтому ничего не видели.

Интересно Парень возмутил девушку странной просьбой перед свиданием: что он хотел

Я только вылечилась от пневмонии, и теперь мне пришлось убирать весь дом... Я была яростно и морально истощена, – говорит австралийка.

Такого отношения жена выдержать не могла. Она сразу решила разойтись с мужем и довела дело до конца.