Герої нашої добірки зрозуміли, що кучеряве волосся – не недолік, а справжня родзинка, яка їх прикрашає. Вони просто дали своїм "хвилькам" волю і були неймовірно вражені від результату. Можливо, й вам пора спробувати такий цікавий експеримент?
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Яка краса!
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Вау!
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Красуня!
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Так значно краще
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"Додала не тільки кудрі, але й колір"
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Один рік потому
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Нічого собі хлопець змінився!
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Чарівна усмішка і чарівна зачіска!
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Розкішно!
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Дівчина стала чимось схожа на Бейонсе
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"Різниця в два роки… Мені подобається"
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"Крутила волосся, доки не зрозуміла, що вони самі по собі можуть такими бути"
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