Герои нашей подборки поняли, что вьющиеся волосы – не недостаток, а настоящая изюминка, которая их украшает. Они просто дали своим "волнам" волю и были невероятно удивлены результатом. Возможно, и вам пора попробовать такой интересный эксперимент?

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Какая красота!

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Вау!

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Красавица!

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Так значительно лучше

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"Добавила не только кудряшки, но и цвет"

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Один год спустя

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Ничего себе парень изменился!

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Обаятельная улыбка и волшебная прическа!

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Роскошно!

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Девушка стала похожа на Бейонсе

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"Разница в два года... Мне нравится"

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"Крутила волосы, пока не поняла, что они сами по себе могут такими быть"

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