За цими світлинами ховаються місяці, а то й роки регулярних тренувань, правильного харчування та загалом здорового способу життя. Вони пройшли цей складний шлях і поділилися своїми чарівними перевтіленнями. Які ж ці чоловіки та жінки молодці!

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Дівчина неймовірно схудла! З 219 кілограмів до 82 кілограм

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"На якому б етапі схуднення ви не були б, завжди будьте добрішими до себе. Дуже легко опустити руки, коли концентруєтеся на негативі або на тому, скільки вам потрібно пройти, щоб досягнути цілі. Але повірте, труднощі не здаються настільки складними, коли ви себе любите"

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Мінус 58 кілограмів за 18 місяців!

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Дівчина схудла на 39 кілограмів і стала значно впевненішою!

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Оце так!

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Дівчині сказали, що вона не зможе мати дітей. Та після схуднення вона завагітніла!

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Мінус 63 кілограми!

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Це неймовірно! Від 181 кілограму – до 91!

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Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

Дівчина дуже задоволена!

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Вау!

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