За этими фотографиями скрываются месяцы, а то и годы регулярных тренировок, правильного питания и в целом здорового образа жизни. Они прошли этот сложный путь и поделились своими волшебными перевоплощениями. Какие же эти мужчины и женщины молодцы!
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Девушка невероятно похудела! С 219 килограммов – 82-х
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"На каком бы этапе похудения вы ни были бы, всегда будьте добрее к себе. Очень легко опустить руки, когда концентрируетесь на негативе или на том, сколько вам нужно пройти, чтобы достичь цели. Но поверьте, трудности не кажутся столь сложными, когда вы себя любите"
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Минус 58 килограмм за 18 месяцев!
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Девушка похудела на 39 килограммов и стала гораздо увереннее!
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Вот это да!
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Девушке сказали, что у нее не будет детей. Но после похудения она забеременела!
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Минус 63 килограмма!
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Это невероятно! От 181 килограмма – до 91!
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Девушка очень довольна!
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Вау!
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