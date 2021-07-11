Перед вами 10 людей, які явно переборщили із фотошопом на своїх фотографіях, чим дуже насмішили користувачів розважального ресурсу Reddit. Завжди краще виглядати природно на світлинах, ніж бути схожим на нереалістичну ляльку. Ми всі прекрасні по-своєму, а "тонна" фотошопу та інших додатків для обробки фото лише губить цю красу.

Цікаво Найкращі світові й українські архітектори приїхали в Одесу: як пройшли перші Архітектурні Cезони

Очі тигриці

Фото Reddit

Ось як виглядає природне обличчя!

Фото Reddit

Що з жінкою на задньому плані?

Фото Reddit

Ого!

Фото Reddit

Що тут взагалі відбувається?

Фото Reddit

Нічого собі!

Фото Reddit

Просто казкові оченята

Фото Reddit

Хм, що тут не так?

Фото Reddit

Привіт, ельфійко

Фото Reddit

Цікаво Жінка так перестаралась із засмагою, що її не впізнала рідна мама: фото

Цікаво, як дівчина живе з такою тоненькою талією?

Фото Reddit