Перед вами 10 людей, які явно переборщили із фотошопом на своїх фотографіях, чим дуже насмішили користувачів розважального ресурсу Reddit. Завжди краще виглядати природно на світлинах, ніж бути схожим на нереалістичну ляльку. Ми всі прекрасні по-своєму, а "тонна" фотошопу та інших додатків для обробки фото лише губить цю красу.

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Очі тигриці

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Ось як виглядає природне обличчя!

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Що з жінкою на задньому плані?

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Ого!

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Що тут взагалі відбувається?

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Нічого собі!

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Просто казкові оченята

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Хм, що тут не так?

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Привіт, ельфійко

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