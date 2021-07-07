22-річну Лорен Ніколь Томпсон можна жартома назвати найпалкішою прихильницею солярію у всій Північній Ірландії. Дівчина з самого дитинства марила солярієм і не могла дочекатися, коли нарешті зможе пройти цю процедуру. Все через її маму.

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Коли я була маленькою, мама постійно користувалася солярієм. Я завжди йшла разом з нею і сиділа поруч на маленькому кріслі, поки вона проходила процедуру. В цей момент я завжди думала: "Боже, я не можу дочекатися, коли зможу зробити те саме",

– розповідає Лорен.

Коли дівчині стукнуло 18 років, вона справді дала жару. Були періоди, коли вона кожного дня проводила в солярії, як мінімум, 10 хвилин.

Як виглядала Лорен без надмірної засмаги / Фото BBC Tanorama

"Тоді я ще ходила в школу, а мої друзі, коли бачили мене, весь час говорили: "Боже мій!". Звичка засмагати міцно засіла в мою голову. Я б не вийшла з дому, якби була блідою. Це дійсно викликає привикання", – згадує Лорен.

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В якийсь момент дівчина вирішила замінити солярій на спеціальні ін’єкції препарату, який допомагає зробити шкіру темнішою. Як можна побачити з фото, дівчина шалено перестаралася з уколами: вона не тільки змінилася до невпізнаваності, але й "заробила інфекцію" у нирках. Дівчина вважає, що саме ін’єкції спровокували захворювання.

Як виглядала Лорен після ін’єкцій / Фото BBC Tanorama

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Згадуючи свої старі світлини, дівчина визнає, що вона виглядала дещо кумедно. Але на той момент вона взагалі так не вважала. Зараз Лорен переважно користується кремами для засмаги і веде здоровий спосіб життя.