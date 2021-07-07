22-летнюю Лорен Николь Томпсон можно в шутку назвать самой большой поклонницей солярия во всей Северной Ирландии. Девушка с детства мечтала о солярии и не могла дождаться, когда наконец-то сможет пройти эту процедуру. Все из-за ее мамы.

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Когда я была маленькой, мама постоянно пользовалась солярием. Я всегда шла вместе с ней и сидела рядом на маленьком кресле, пока они проходила процедуру. В этот момент я всегда думала: "Боже, я не могу дождаться, когда смогу сделать то же, – рассказывает Лорен.

Когда девушке стукнуло 18 лет, она действительно дала жару. Были периоды, когда она каждый день проводила в солярии, как минимум, 10 минут.

Как выглядела Лорен без чрезмерного загара / Фото BBC Tanorama

"Тогда я еще ходила в школу, а мои друзья, когда видели меня, все время говорили: "Боже мой!". Привычка загорать прочно засела в мою голову. Я бы не вышла из дома, если бы была бледной. Это действительно вызывает привыкания", – вспоминает Лорен.

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В какой-то момент девушка решила заменить солярий на специальные инъекции препарата, который помогает сделать кожу темнее. Как видно из фото, девушка безумно перестаралась с уколами: она не только изменилась до неузнаваемости, но и "заработала" инфекцию в почках. Девушка считает, что именно инъекции спровоцировали заболевания.

Как выглядела Лорен после иньекций / Фото BBC Tanorama

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Вспоминая свои старые фотографии, девушка признает, что она выглядела несколько забавно. Но на тот момент она вообще так не считала. Сейчас Лорен пользуется преимущественно кремами для загара и ведет здоровый образ жизни.