Перед вами 10 человек, которые явно переборщили с фотошопом на своих фотографиях, чем очень насмешили пользователей развлекательного ресурса Reddit. Всегда лучше выглядеть естественно на снимках, чем быть похожим на волшебную куклу. Мы все прекрасные по-своему, а "тонна" фотошопа и других приложений для обработки фото только прятает эту красоту.

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Глаза тигрицы

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Вот как выглядит естественное лицо!

Фото Reddit

Что с женщиной на заднем плане?

Фото Reddit

Ого!

Фото Reddit

Что здесь вообще происходит?

Фото Reddit

Ничего себе!

Фото Reddit

Просто сказочные глазки

Фото Reddit

Хм, что здесь не так?

Фото Reddit

Привет, эльфийка

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Интересно, как девушка живет с такой тоненькой талией?

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