Перед вами 10 человек, которые явно переборщили с фотошопом на своих фотографиях, чем очень насмешили пользователей развлекательного ресурса Reddit. Всегда лучше выглядеть естественно на снимках, чем быть похожим на волшебную куклу. Мы все прекрасные по-своему, а "тонна" фотошопа и других приложений для обработки фото только прятает эту красоту.
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Глаза тигрицы
Фото Reddit
Вот как выглядит естественное лицо!
Фото Reddit
Что с женщиной на заднем плане?
Фото Reddit
Ого!
Фото Reddit
Что здесь вообще происходит?
Фото Reddit
Ничего себе!
Фото Reddit
Просто сказочные глазки
Фото Reddit
Хм, что здесь не так?
Фото Reddit
Привет, эльфийка
Фото Reddit
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