Перед вами 10 человек, которые явно переборщили с фотошопом на своих фотографиях, чем очень насмешили пользователей развлекательного ресурса Reddit. Всегда лучше выглядеть естественно на снимках, чем быть похожим на волшебную куклу. Мы все прекрасные по-своему, а "тонна" фотошопа и других приложений для обработки фото только прятает эту красоту.

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Глаза тигрицы

Фото Reddit

Вот как выглядит естественное лицо!

Фото Reddit

Что с женщиной на заднем плане?

Фото Reddit

Ого!

Фото Reddit

Что здесь вообще происходит?

Фото Reddit

Ничего себе!

Фото Reddit

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Просто сказочные глазки

Фото Reddit

Хм, что здесь не так?

Фото Reddit

Привет, эльфийка

Фото Reddit

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