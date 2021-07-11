10 людей, яким потрібно заборонити користуватись фотошопом: кумедні фото
Джерело:Reddit
Немає нічого поганого в тому, якщо людина трішки обробить свою фотографію, щоб виглядати красивіше. Але головне тут – не перестаратися. Бо грань тут дуже тонка…
Перед вами 10 людей, які явно переборщили із фотошопом на своїх фотографіях, чим дуже насмішили користувачів розважального ресурсу Reddit. Завжди краще виглядати природно на світлинах, ніж бути схожим на нереалістичну ляльку. Ми всі прекрасні по-своєму, а "тонна" фотошопу та інших додатків для обробки фото лише губить цю красу.
Цікаво Найкращі світові й українські архітектори приїхали в Одесу: як пройшли перші Архітектурні Cезони
Очі тигриці
Фото Reddit
Ось як виглядає природне обличчя!
Фото Reddit
Що з жінкою на задньому плані?
Фото Reddit
Ого!
Фото Reddit
Що тут взагалі відбувається?
Фото Reddit
Нічого собі!
Фото RedditВеселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO.
Просто казкові оченята
Фото Reddit
Хм, що тут не так?
Фото Reddit
Привіт, ельфійко
Фото Reddit
Цікаво Жінка так перестаралась із засмагою, що її не впізнала рідна мама: фото
Цікаво, як дівчина живе з такою тоненькою талією?
Фото Reddit