На шляху до своєї мрії часто доводиться долати складнощі та страх. Відомій українській блогерці та бізнесвумен Наталі Литвин як нікому відомо, як це – досягати своєї цілі попри всі перешкоди.

У своєму інстаграмі Наталя Литвин поділилась цитатами, які вона завжди тримає у голові, коли на її шляху до мети стає зневіра або просто опускаються руки. Це допомагає їй завжди рухатись вперед та не боятись діяти.⠀ Читайте також: Карта бажань: як і чому її варто зробити кожному – мотивуючий приклад Лесі Нікітюк Про те, як почати діяти Якщо ви робите те, що робили завжди, то ви й отримаєте те, що завжди отримували.

Якщо хочеш уникнути критики – не роби нічого, не говори нічого, будь ніким Про спосіб мислення Ваше життя залежить на 10% від того, що з вами відбувається. І на 90% від того, як ви на це реагуєте.

Прагни не того, щоб досягти успіху, а того, щоб твоє життя мало сенс.

Якщо ви думаєте, що здатні на щось – ви праві. Якщо ви думаєте, що у вас не вийде щось – ви теж праві. Про втрачений час Ваш час обмежений, не витрачайте його, живучи чужим життям.

Через 20 років ви будете більше шкодувати про те, чого не зробили, ніж те, що зробили.

Поки хтось знаходить час на бруд чи хейт, я знаходжу час на здійснення своєї мрії Про мотивацію Найкращою помстою є великий успіх.

Працюйте над своїми мріями, інакше хтось інший найме вас для роботи над своїми.

Перешкоди — це ті страшні речі, які ви бачите, коли відводите очі від цілі. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Наталі Литвин (@natalilytvyn)