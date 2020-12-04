10 вдохновляющих цитат от известной блогерши Натальи Литвин о том, как достигать успеха
На пути к своей мечте часто приходится преодолевать сложности и страх. Известной украинской блогерке и бизнесвумен как никому известно, каково это – достигать своей цели несмотря на все препятствия.
В своем инстаграме Наталья Литвин поделилась цитатами, которые она всегда держит в голове, когда на ее пути к цели становится разочарование или просто опускаются руки. Это помогает ей всегда двигаться вперед и не боятся действовать. ⠀
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О том, как начать действовать
Если вы делаете то, что делали всегда, то вы и получите то, что всегда получали.
Если хочешь избежать критики – не делай ничего, не говори ничего, будь никем
О способе мышления
Ваша жизнь зависит на 10% от того, что с вами происходит. И на 90% от того, как вы на это реагируете.
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.
Если вы думаете, что способны на что-то – вы правы. Если вы думаете, что у вас не получится что-то – вы тоже правы.
О потерянном времени
Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью.
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Через 20 лет вы будете больше сожалеть о том, чего не сделали, чем то, что сделали.
Пока кто-то находит время на грязь или хейт, я нахожу время на осуществление своей мечты,
- говорит девушка
О мотивации
Лучшая месть – это большой успех.
Работайте над своими мечтами, иначе кто-то другой наймет вас для работы над своими.
Препятствия – это те страшные вещи, которые вы видите, когда отводите глаза от цели.
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