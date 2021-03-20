10 надійних способів, які зроблять вас найщасливішою людиною на світі

Повірте, щасливим може бути кожен! Інколи потрібно зовсім небагато, щоб почувати себе справді прекрасно. Наша порада – зверніть увагу на десятий спосіб: він досить простий, але допоміг вже тисячам людей!

Ми підготували 10 чудових порад, які налаштують вас на позитивну хвилю та допоможуть почувати себе справді щасливо. Головне, щоб ви дійсно прагнули осягнути це відчуття!

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Нещадно "рвіть" свою буденність

Рутина може перетворити навіть найщасливішу людину у "клубочок" суму і постійного негативу. Хоч зрозуміло – від неї не втечеш. Але постарайтеся розбавляти її позитивним досвідом, який звільнить вас від буденності. Нові люди, нестандартні хобі та зацікавлення, оригінальні прогулянки – це те, що допоможе отримати таке необхідне відчуття щастя.

На душі сумно? Почніть планувати важливу для себе подію

Коли ми плануємо нові цікаві для нас проекти чи події, то починає одразу вироблятися дофамін – один із гормонів щастя. Якщо ментально почуваєте себе трішки погано, спробуйте відволіктися і запланувати своє день народження, майбутню поїздку, цілі на наступні роки чи просто круту вечірку із найближчими людьми. Вам справді стане легше.

Почніть планувати приємну для вас подію / Фото Unsplash

Це неймовірно, але… Просто усміхніться!

Наш організм – дуже дивна і водночас цікава структура, яку інколи можна хитро "обдурити". Коли ми відчуваємо себе щасливо, то мимоволі усміхаємося. Правда ж? Тоді спробуйте зробити це, якщо у вас поганий настрій. Мозок не любить різних суперечностей і почне підлаштовувати думки та емоції під вашу усмішку. Цей спосіб не завжди спрацьовує. Але інколи буває ефективним.

Вмикайте улюблену музику!

Музика – це справжнє задоволення. А ваша улюблена музика – це ще краще. Не забувайте час від часу тішити себе заслуханими піснями. Вони моментально стимулюють викид дофаміну в організм.

Вмикайте улюблену музику! / Фото Unsplash

Побутова медитація – те, що вам потрібно

Для цього не потрібно сідати на годину в позу лотоса і видавати дивні звуки. Ні-ні! Достатньо всього кількох хвилин. Вмостіться якнайзручніше, заплющте очі та спробуйте зупинити свої думки. Стежте за диханням і просто розслабляйтеся. Так ви зможете позбутися від негативу та почуватися значно краще. З практикою медитація буде вдаватися краще й краще.

Всього одне питання

Поставте собі просте запитання, яке може спровокувати довгий внутрішній монолог: "Що мені потрібно для щастя?". Запишіть свою відповідь у блокнот та почніть працювати над цим! Зрозуміло, що з роками ваші пріоритети та бажання можуть змінюватися. Це абсолютно нормально.

Що вам потрібно для щастя? / Фото Unsplash

Час обіймів!

Це один із найпростіших способів! Для цього потрібно небагато: близька людина та обійми. Кілька хвилин – і ви вже практично найщасливіша людина у світі.

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Дайте собі "ляпас"!

Ні, тут все досить образно – бити себе не потрібно. Та якщо здається, що щастя покинуло вас назавжди, на вулиці тільки дощі, хочеться просто прилягти на ліжко і пролежати так кілька років – стоп. Цього взагалі робити не можна!

Почніть діяти – "кидайтеся" в обійми позитиву. Запросіть друзів у кіно чи на легеньку прогулянку в парку, потанцюйте чи поспівайте – зробіть те, що вам сподобається. Не дозволяйте негативу затягнути вас у яму.

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Поїхали розважатися із друзями! / Фото Unsplash

Займіться спортом

Фізична активність завжди допоможе отримати позитивні емоції. Організм насичується ендорфінами, які роблять нас справжніми "монстрами щастя". Тому не забувайте і про такий корисний для здоров’я спосіб "ощасливитися".

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Цінуйте свої маленькі перемоги

Ми не можемо кожні 24 години перевертати гори, добиватися грандіозних цілей та робити щось просто неймовірне. Але кожен наш день складається із маленьких перемог над собою, якими потрібно пишатися.

Ось спробуйте згадати попередню добу: можливо, ви чудово виконали свою роботу, допомогли близьким людям, приготували фантастичну вечерю або просто змусили себе погуляти з песиком, хоч дуже не хотілося. Це все – маленькі тріумфи, які наповнюють наше життя. Навчіться їх цінувати!