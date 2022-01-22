Як результат, вони отримали максимально дивні та незрозумілі татуювання, які дійсно соромно показувати. Ще одна порада: будьте обережними з китайськими ієрогліфами! Чому? Відповідь знайдете у нашій добірці.
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Це – зірочки...
Фото reddit macsimilian
У тигрика явно непросте життя
Фото reddit jennnnner
Ой...
Фото reddit Coffin_Nail
Хлопець замовив машинку для татуювань і спробував сам собі щось зробити
Фото reddit Scarface190
Дуже невдале тату
Фото reddit johnnyhumanseeds
Це мав бути космос
Фото imgur blahblahblahokay
Татуювання перекладається як "канапка з індичкою"
Фото reddit rebeccalmighty
Та сама історія. Хлопець думав, що це – "природа". Виявилося – "стать"
Фото reddit chakarron117
Очікування – реальність. Але щось в цьому тату є!
Фото imgur coatedgreenpea
А вираз обличчя схожий!
Фото dailyfunlists.com