Як результат, вони отримали максимально дивні та незрозумілі татуювання, які дійсно соромно показувати. Ще одна порада: будьте обережними з китайськими ієрогліфами! Чому? Відповідь знайдете у нашій добірці.

Цікаво Як розпочати свою справу та навчитися основ підприємництва: про роботу Дія.Бізнес в Одесі

Це – зірочки...

Фото reddit macsimilian

У тигрика явно непросте життя

Фото reddit jennnnner

Ой...

Фото reddit Coffin_Nail

Хлопець замовив машинку для татуювань і спробував сам собі щось зробити

Фото reddit Scarface190

Дуже невдале тату

Фото reddit johnnyhumanseeds

Це мав бути космос

Фото imgur blahblahblahokay

Татуювання перекладається як "канапка з індичкою"

Фото reddit rebeccalmighty

Та сама історія. Хлопець думав, що це – "природа". Виявилося – "стать"

Фото reddit chakarron117

Очікування – реальність. Але щось в цьому тату є!

Фото imgur coatedgreenpea

А вираз обличчя схожий!

Фото dailyfunlists.com