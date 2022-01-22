В результате они получили максимально странные и непонятные татуировки, которые действительно стыдно показывать. Еще один совет: будьте осторожны с китайскими иероглифами! Почему? Ответ найдете в нашей подборке.
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Это звездочки...
Фото reddit macsimilian
У тигрика явно непростая жизнь
Фото reddit jennnnner
Ой...
Фото reddit Coffin_Nail
Парень заказал машинку для тату и попытался сам себе что-то сделать
Фото reddit Scarface190
Очень неудачная татуировка
Фото reddit johnnyhumanseeds
Это должен был быть космос
Фото imgur blahblahblahokay
Татуировка переводится как "бутерброд с индейкой"
Фото reddit rebeccalmighty
Та же история. Парень думал, что это "природа". Оказалось – "пол"
Фото reddit chakarron117
Ожидание – реальность. Но что-то в этом тату есть!
Фото imgur coatedgreenpea
А выражение лица похоже!
Фото dailyfunlists.com