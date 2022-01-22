10 надзвичайно дивних татуювань, які вас потішать: кумедні фото

22 січня 2022 , 19:09
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Джерело:

Reddit

Якщо ви наважилися зробити татуювання, ніколи не йдіть у сумнівні салони, де вам за дріб’язок все зроблять. Герої нашої добірки не дослухалися до цієї поради й сильно пошкодували.

Як результат, вони отримали максимально дивні та незрозумілі татуювання, які дійсно соромно показувати. Ще одна порада: будьте обережними з китайськими ієрогліфами! Чому? Відповідь знайдете у нашій добірці.

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Це – зірочки...

Фото reddit macsimilian

У тигрика явно непросте життя

Фото reddit jennnnner

Ой...

Фото reddit Coffin_Nail

Хлопець замовив машинку для татуювань і спробував сам собі щось зробити

Фото reddit Scarface190

Дуже невдале тату

Фото reddit johnnyhumanseeds

Це мав бути космос

Фото imgur blahblahblahokay

Татуювання перекладається як "канапка з індичкою"

Фото reddit rebeccalmighty

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Та сама історія. Хлопець думав, що це – "природа". Виявилося – "стать"

Фото reddit chakarron117

Очікування – реальність. Але щось в цьому тату є!

Фото imgur coatedgreenpea

А вираз обличчя схожий!

Фото dailyfunlists.com 

 

Автор: Петро Синєокий