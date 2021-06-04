Зовсім заплутали: 10 найдивніших інструкцій, які знущаються з покупців

Виробники різної продукції недарма завжди докладають детальні інструкції. Інколи без них просто не обійтись. Проте деякі інструкції не полегшують нам життя, а ніби хочуть ще більше заплутати.
У кого не бувало ситуації, коли ви стоїте перед інструкцією до меблів або покрокового гайда, як щось намалювати, і думаєте "Вони що, жартують наді мною?". Пропонуємо вам добірку таких дивних інструкцій, які виглядають просто як знущання з покупців.
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"Просто додайте волосся і тіні"
Фото PlasmaBuffalo
Крок 1: візьміть інструменти. Крок 2: встановіть жалюзі
Фото persu777
Декорації – це найлегше
Фото snarkeologist
Чудово прикрасили єдинорога
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Намалюйте овали, кілька ліній...Ну і все інше
Фото Onechop123
Висуньте ящик, складіть стіл, засуньте ящик – готово!
Фото abc123987xyz
Намалюйте тампон, а тоді – решту бактерії
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"Мій син просто плаче, бо він не розуміє, що взагалі тут треба робити"
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Вам завчасно пропонують викинути кілька деталей
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