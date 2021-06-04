Зовсім заплутали: 10 найдивніших інструкцій, які знущаються з покупців

4 червня 2021 , 07:05
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Джерело:

Reddit

Виробники різної продукції недарма завжди докладають детальні інструкції. Інколи без них просто не обійтись. Проте деякі інструкції не полегшують нам життя, а ніби хочуть ще більше заплутати.

У кого не бувало ситуації, коли ви стоїте перед інструкцією до меблів або покрокового гайда, як щось намалювати, і думаєте "Вони що, жартують наді мною?". Пропонуємо вам добірку таких дивних інструкцій, які виглядають просто як знущання з покупців.

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Тут же взагалі різні літачки 

Фото ulubulu

"Просто додайте волосся і тіні"

Фото PlasmaBuffalo

Крок 1: візьміть інструменти. Крок 2: встановіть жалюзі

Фото persu777

Декорації – це найлегше

Фото snarkeologist

Чудово прикрасили єдинорога

Фото Stereotypical-tag

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Намалюйте овали, кілька ліній...Ну і все інше

Фото Onechop123

Висуньте ящик, складіть стіл, засуньте ящик – готово!

Фото abc123987xyz

Намалюйте тампон,  а тоді – решту бактерії

Фото Catfist

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"Мій син просто плаче, бо він не розуміє, що взагалі тут треба робити"

Фото exbf21

Вам завчасно пропонують викинути кілька деталей

Фото FrenchtoastMatt

Автор: Ірина Продан