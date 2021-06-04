У кого не бывало ситуации, когда вы стоите перед инструкцией к мебели или пошаговому гайду, как что-то нарисовать, и думаете "Они что, шутят надо мной?". Предлагаем вам подборку таких странных инструкций, которые выглядят просто как издевательство над покупателями.

Читайте также: Ужин с вином: SHABO Reserve Cabernet и вкусы Италии

Здесь же вообще разные самолетики

Фото ulubulu

"Просто добавьте волосы и тени"

Фото PlasmaBuffalo

Шаг 1: возьмите инструменты. Шаг 2: установите жалюзи

Фото persu777

Декорации – это самое легкое

Фото snarkeologist

Прекрасно украсили единорога

Фото Stereotypical-tag

Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO

Нарисуйте овалы, несколько линий...Ну и все остальное

Фото Onechop123

Выдвиньте ящик, сложите стол, засуньте ящик – готово!

Фото abc123987xyz

Нарисуйте тампон, а затем – всю остальную бактерию

Фото Catfist

Интересно: Вот это везение: 12 раз, когда еда выглядит точно так, как на упаковке

"Мой сын просто плачет, потому что он не понимает, что вообще здесь надо делать"

Фото exbf21

Вам заранее предлагают выбросить несколько деталей