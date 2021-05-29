Предлагаем насладиться подборкой фото, на которых изображение еды на упаковке и в реальности – просто идентичны. А иногда настоящая еда не только не разочаровывает, но и оказывается даже лучше, чем то, что обещают производители. И как не завидовать этим счастливчиками? 

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Будто скопировали и вставили

Фото de_ninja

"Со мной такое впервые"

Фото RPbbgun

Если бы все замороженные продукты выглядели так

Фото Ashsoftpaws

Результат такой же, как и обещано на упаковке

Фото fs244c

Один в один!

Фото laleli_lolu

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Такое вообще бывает?

Фото Myriii1911

Пицца выглядит очень аппетитно

Фото bobebob

Вот это точность

Фото sunandsands

Совсем как на картинке

Фото Thehaloboy

"Меню нам немного солгало, но мы не расстроены"

Фото ItzGonnaBeMei

Производитель очень расщедрился на маршмеллоу, его должно было быть в три раза меньше

Фото milkshoot9

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Совсем не соврали

Фото ZRudd97