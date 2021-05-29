Предлагаем насладиться подборкой фото, на которых изображение еды на упаковке и в реальности – просто идентичны. А иногда настоящая еда не только не разочаровывает, но и оказывается даже лучше, чем то, что обещают производители. И как не завидовать этим счастливчиками?
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Будто скопировали и вставили
Фото de_ninja
"Со мной такое впервые"
Фото RPbbgun
Если бы все замороженные продукты выглядели так
Фото Ashsoftpaws
Результат такой же, как и обещано на упаковке
Фото fs244c
Один в один!
Фото laleli_lolu
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Такое вообще бывает?
Фото Myriii1911
Пицца выглядит очень аппетитно
Фото bobebob
Вот это точность
Фото sunandsands
Совсем как на картинке
Фото Thehaloboy
"Меню нам немного солгало, но мы не расстроены"
Фото ItzGonnaBeMei
Производитель очень расщедрился на маршмеллоу, его должно было быть в три раза меньше
Фото milkshoot9
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Совсем не соврали
Фото ZRudd97