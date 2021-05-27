Кулинария – это не так легко, как кажется. Вроде все делаете по рецепту, не забываете о нюансах, а все равно получается что-то не то. Герои нашей подборки прекрасно знают, что это такое. Они попытались сделать кулинарный шедевр, а потом еще долго отмывали его от сковородки и другой посуды.
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Это должен был быть рис
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Вот где пропал нож!
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"Я четко придерживалась рецепта, но получилось вот такое"
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"Хотел приготовить карамель. Теперь она похожа на вулкан"
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Упс...
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Молоко повсюду!
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Горячий обед
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"Что я хотела – что получилось"
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"Поняла, почему я долго не пользовалась этой штукой"
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На это больно смотреть...
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"Вот это идеальный сырник для врага. Там пишет: "Хорошего дня"
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Интересно, что это было?
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Смешно получилось
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"Это выглядит забавно, пока такая же ситуация не случится с тобой"
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