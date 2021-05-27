Кулінарити не так легко, як здається. Ніби все робите за рецептом, не забуваєте про нюанси, а все одно виходить щось не те. Герої нашої добірки прекрасно знають, що це таке. Вони спробували зробити кулінарний шедевр, а потім ще довго відмивали його від сковорідки та іншого посуду.
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Це мав бути рис
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Ось де пропав ніж!
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"Я чітко дотрималася рецепту, але вийшло ось таке"
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"Хотів приготувати карамель. Тепер вона схожа на вулкан"
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Упс...
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Молоко повсюди!
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Гарячий обід
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"Що я хотіла – що вийшло"
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"Зрозуміла, чому я довго не користувалася цією штукою"
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На це боляче дивитися...
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"Оце ідеальний сирник для ворога. Там пише: "Гарного дня"
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Цікаво, що це було?
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Кумедненько
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"Це виглядає кумедно, доки така ж ситуація не станеться з тобою"
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