Південнокорейська художниця Дейн Юн настільки "прокачала" власні вміння у бодіарті, що здивувала вже сотні тисяч людей. Дівчина створює просто неймовірно реалістичні ілюзії.

Цікаво Що творилось за кадром: як насправді фотографи створюють вражаючі світлини – 15 фото

"Чому я почала малювати ілюзії? Бо я вірю, що люди живуть ілюзіями. Вони все сприймають по-своєму. Мої ілюзії спотворюють реальність та сприйняття, які звичні для більшості людей", – розповіла Дейн Юн виданню Bored Panda.

Займатися макіяжем дівчина почала ще у підлітковому віці. Вона закінчила дві престижні художні школи у Південній Кореї, а згодом – художній коледж.

Після того, як я вступила в коледж, то почала вивчати сценографію. В мене була можливість робити театральний грим. Та згодом я відчула сильну потребу займатися власною творчістю. Тому почала робити макіяж для кількох моделей, а потім стала малювати на власному обличчі. Адже лице – найсильніша та найбільш чутлива частина тіла, де я можу передати тонкі емоції, – пояснює дівчина.

Творчість Дейн Юн надзвичайно різноманітна. Тут можна зустріти як невеликі малюнки автомобілів, так і складні композиції, які просто "розривають" мозок. Фантастика!

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Приклади своїх робіт дівчина публікує в інстаграмі. За нею стежать вже понад 600 тисяч читачів.

Цікаво Як розважалися американські підлітки в 1980-х: атмосферні фото