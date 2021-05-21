Пропонуємо зануритися в життя американських підлітків у 1980-х роках. Ви побачите, як жили та проводили вільний час місцеві юнаки та юначки. Атмосферні фотографії тих часів оприлюднив користувач Flickr під ніком tshiverd. Поїхали!

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"Пакуй машину і поїхали відпочивати!"

Фото Flickr tshiverd

Ви колись каталися на тракторі?

Фото Flickr tshiverd

Так і хочеться до них приєднатися

Фото Flickr tshiverd

Фото Flickr tshiverd

Фото Flickr tshiverd

Куди ж без настільних ігор?

Фото Flickr tshiverd

Фото Flickr tshiverd

Так одягалися в 1980-х

Фото Flickr tshiverd

Скільки всього можна придумати, якщо у вас є катер і автобудинок!

Фото Flickr tshiverd

Фото Flickr tshiverd

Вау! Спеціальний майданчик, щоб кататися на роликах

Фото Flickr tshiverd

Поїхали!

Фото Flickr tshiverd

Усміхніться! Вас знімають

Фото Flickr tshiverd

Бюджетний атракціон

Фото Flickr tshiverd

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Приємна посиденька із сім’єю

Фото Flickr tshiverd

 