Пропонуємо зануритися в життя американських підлітків у 1980-х роках. Ви побачите, як жили та проводили вільний час місцеві юнаки та юначки. Атмосферні фотографії тих часів оприлюднив користувач Flickr під ніком tshiverd. Поїхали!
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"Пакуй машину і поїхали відпочивати!"
Фото Flickr tshiverd
Ви колись каталися на тракторі?
Фото Flickr tshiverd
Так і хочеться до них приєднатися
Фото Flickr tshiverd
Фото Flickr tshiverd
Фото Flickr tshiverd
Куди ж без настільних ігор?
Фото Flickr tshiverd
Фото Flickr tshiverd
Так одягалися в 1980-х
Фото Flickr tshiverd
Скільки всього можна придумати, якщо у вас є катер і автобудинок!
Фото Flickr tshiverd
Фото Flickr tshiverd
Вау! Спеціальний майданчик, щоб кататися на роликах
Фото Flickr tshiverd
Поїхали!
Фото Flickr tshiverd
Усміхніться! Вас знімають
Фото Flickr tshiverd
Бюджетний атракціон
Фото Flickr tshiverd
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Приємна посиденька із сім’єю
Фото Flickr tshiverd