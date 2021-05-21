Предлагаем окунуться в жизнь американских подростков в 1980-х годах. Вы увидите, как жили и проводили свободное время местная молодежь. Атмосферные фотографии тех времен обнародовал пользователь Flickr под ником tshiverd. Поехали!

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"Закидай все в машину и поехали отдыхать!"

Фото Flickr tshiverd

Вы когда-нибудь катались на тракторе?

Фото Flickr tshiverd

Так и хочется к ним присоединиться

Фото Flickr tshiverd

Фото Flickr tshiverd

Фото Flickr tshiverd

Куда же без настольных игр?

Фото Flickr tshiverd

Фото Flickr tshiverd

Так одевались в 1980-х

Фото Flickr tshiverd

Сколько всего можно придумать, если у вас есть катер и дом на колесах!

Фото Flickr tshiverd

Фото Flickr tshiverd

Вау! Специальная площадка, чтобы кататься на роликах

Фото Flickr tshiverd

Поехали!

Фото Flickr tshiverd

Улыбнитесь! Вас снимают

Фото Flickr tshiverd

Бюджетный аттракцион

Фото Flickr tshiverd

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Приятная посиделки с семьей

Фото Flickr tshiverd

 