Южнокорейская художница Дейн Юн настолько "прокачала" собственные умения в бодиарте, что удивила уже сотни тысяч человек. Девушка создает просто невероятно реалистичные иллюзии.

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"Почему я начала рисовать иллюзии? Потому что я верю, что люди живут иллюзиями. Они все воспринимают по-своему. Мои иллюзии искажают реальность и восприятие, которые привычны для большинства людей", – рассказала Дейн Юн изданию Bored Panda.

Заниматься макияжем девушка начала еще в подростковом возрасте. Она закончила две престижные художественные школы в Южной Корее, а впоследствии – художественный колледж.

После того, как я поступила в колледж, то начала изучать сценографию. У меня была возможность делать театральный грим. Но потом я почувствовала сильную потребность заниматься собственным творчеством. Поэтому начала делать макияж для нескольких моделей, а затем стала рисовать на своем лице. Ведь лицо – самая сильная и самая чувствительная часть тела, где я могу передать тонкие эмоции, – объясняет девушка.

Творчество Дейн Юн разнообразное. Здесь можно встретить как небольшие рисунки автомобилей, так и сложные композиции, которые просто "разрывают" мозг. Фантастика!

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Примеры своих работ девушка публикует в инстаграме. За ней следят уже более 600 тысяч подписчиков.

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