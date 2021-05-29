Пропонуємо насолодитись добіркою фото, на яких зображення їжі на упаковці та в реальності – просто ідентичні. А інколи справжня їжа не тільки не розчаровує, а й виявляється навіть кращою за те, що обіцяють виробники. І як не заздрити цим щасливчиками? 

Читайте також: Вечеря з вином: SHABO Reserve Telti-Kuruk

Ніби скопіювали і вставили

Фото de_ninja

"Зі мною таке вперше"

Фото RPbbgun

Якби ж всі заморожені продукти виглядали так

Фото Ashsoftpaws

Результат такий самий, як і обіцяно на упаковці

Фото fs244c

Один в один!

Фото laleli_lolu

До теми: Не пощастило: 15 кулінарних провалів, які розвеселять усіх – кумедні фото

Таке взагалі буває?

Фото Myriii1911

Піца виглядає дуже апетитно

Фото bobebob

Оце так точність

Фото sunandsands

Зовсім як на картинці

Фото Thehaloboy

"Меню нам трохи збрехало, але ми не засмучені"

Фото ItzGonnaBeMei

Виробник дуже розщедрився на маршмелоу, його мало бути втричі менше

Фото milkshoot9

Цікаво: Орео з лососем: дівчина пробує дивні поєднання у їжі, від яких вагітні у захваті

Зовсім не збрехали

Фото ZRudd97