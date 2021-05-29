Пропонуємо насолодитись добіркою фото, на яких зображення їжі на упаковці та в реальності – просто ідентичні. А інколи справжня їжа не тільки не розчаровує, а й виявляється навіть кращою за те, що обіцяють виробники. І як не заздрити цим щасливчиками?
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Ніби скопіювали і вставили
Фото de_ninja
"Зі мною таке вперше"
Фото RPbbgun
Якби ж всі заморожені продукти виглядали так
Фото Ashsoftpaws
Результат такий самий, як і обіцяно на упаковці
Фото fs244c
Один в один!
Фото laleli_lolu
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Таке взагалі буває?
Фото Myriii1911
Піца виглядає дуже апетитно
Фото bobebob
Оце так точність
Фото sunandsands
Зовсім як на картинці
Фото Thehaloboy
"Меню нам трохи збрехало, але ми не засмучені"
Фото ItzGonnaBeMei
Виробник дуже розщедрився на маршмелоу, його мало бути втричі менше
Фото milkshoot9
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Зовсім не збрехали
Фото ZRudd97