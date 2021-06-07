Уявіть лишень, що ви побачили в картинній галереї портрет з точною копією себе, хоч ніколи не знали цього художника. Або ж ви з хлопцем випадково купили одне одному однаковісінькі подарунки, не змовляючись про це. Такі речі трапляються нечасто, тож користувачі радо діляться ними в мережі, щоб і інші могли розділити їх захват!
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"На цих дитячих фото я в Сполучених Штатах, а моя дружина – в Кореї. Ми носимо одну й ту ж майку.”
"Я знайшла себе в Берлінському музеї!"
Фото Reddit cuddness
"3 дівчини в одному ряду, одягнені у светр одного кольору, з волоссям одного кольору”
Фото Reddit fall97
"За 45 хвилини до початку церемонії був непроглядний туман. Під час самої церемонії він розсіявся – і краєвид став просто чудесним!"
Фото Reddit Shark-Farts
"У мене і мого кота однакові плямки"
Фото Reddit doyouwatmoore
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Цикада сіла на татуювання цикади
Фото Reddit thisismyttcacct
"У моєї дочки й кошеняти випали молочні зуби в один і той самий день."
Хлопець з дівчиною подарували одне одному однакові чашки на Різдво
Фото Reddit martinvarleite
"Я випадково видавив крем на долоню точно у формі сидячої кішки."
Фото Reddit JackBullet
"Я купив ваги для ванної, і моя вага така ж, як на коробці."