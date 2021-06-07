Представьте только, что вы увидели в картинной галерее портрет с точной копией себя, хотя никогда не знали этого художника. Или же вы с парнем случайно купили друг другу одинаковые подарки, не сговариваясь об этом. Такие вещи случаются нечасто, поэтому пользователи охотно делятся ими в сети, чтобы и другие могли разделить их восторг!
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"На этих детских фото я в Соединенных Штатах, а моя жена – в Корее. Мы носим одну и ту же майку."
"Я нашла себя в Берлинском музее!"
Фото Reddit cuddness
"3 девушки в одном ряду, одетые в свитер одного цвета с волосами одного цвета"
Фото Reddit fall97
"За 45 минуты до начала церемонии был непроглядный туман. Во время самой церемонии он рассеялся – и пейзаж стал просто чудесным!"
Фото Reddit Shark-Farts
"У меня и моего кота одинаковые пятнышки"
Фото Reddit doyouwatmoore
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Цикада села на татуировку цикады
Фото Reddit thisismyttcacct
"У моей дочери и котенка выпали молочные зубы в один и тот же день."
Парень с девушкой подарили друг другу одинаковые чашки на Рождество
Фото Reddit martinvarleite
"Я случайно выдавил крем на ладонь точно в форме сидящей кошки."
Фото Reddit JackBullet