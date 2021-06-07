Все не випадково: 10 нереальних збігів, у які важко повірити – фото

Зазвичай люди стараються розпланувати своє життя буквально до дрібниць. Проте інколи на шляху трапляються просто дивовижні збіги, які змушують нас повірити у долю.

Уявіть лишень, що ви побачили в картинній галереї портрет з точною копією себе, хоч ніколи не знали цього художника. Або ж ви з хлопцем випадково купили одне одному однаковісінькі подарунки, не змовляючись про це. Такі речі трапляються нечасто, тож користувачі радо діляться ними в мережі, щоб і інші могли розділити їх захват!

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"На цих дитячих фото я в Сполучених Штатах, а моя дружина – в Кореї. Ми носимо одну й ту ж майку.”

Фото Reddit skimmilkskim

"Я знайшла себе в Берлінському музеї!"

Фото Reddit cuddness

"3 дівчини в одному ряду, одягнені у светр одного кольору, з волоссям одного кольору”

Фото Reddit fall97

"За 45 хвилини до початку церемонії був непроглядний туман. Під час самої церемонії він розсіявся – і краєвид став просто чудесним!"

Фото Reddit Shark-Farts

"У мене і мого кота однакові плямки"

Фото Reddit doyouwatmoore

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Цикада сіла на татуювання цикади

Фото Reddit thisismyttcacct

"У моєї дочки й кошеняти випали молочні зуби в один і той самий день."

Фото Reddit spinn80

Хлопець з дівчиною подарували одне одному однакові чашки на Різдво

Фото Reddit martinvarleite

"Я випадково видавив крем на долоню точно у формі сидячої кішки."

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Фото Reddit JackBullet

"Я купив ваги для ванної, і моя вага така ж, як на коробці."

Фото Reddit RobYoun