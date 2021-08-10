Власники цих будинків можуть здивувати будь-якого, хто заходить до них додому. Адже у дворі на гостей чекають чудернацькі скульптури, дивні рослини та інші креативні речі.

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Тут хтось фанат стрижки кущів

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Дуже оригінальне рішення

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Знайшли застосування старому комп'ютеру

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Цікаво 10 кумедних весільних фото, які розсмішать вас до сліз

Навіть кущі у масках

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Напевно, цей візок дуже важливий для господарів

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Вночі таке може сильно злякати

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Власники просто шаленіють від вина

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Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут.

Тільки ті, хто тут живуть, знають, що відбувається

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Оце так захист!

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Виглядає моторошно, змія ніби справжня

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Цікаво, хтось пробував кататись на цих гойдалках?

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Не надто приваблива скульптура

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А тут, певно, живуть перукарі

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Навіть важко сказати, що це за фігура

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