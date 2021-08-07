Майбутнє у цих книжках у "жанровому" сенсі описується в різний спосіб: від роману про кінець світу до мотиваційного дослідження. Тож маємо можливість вибрати приємніший та цікавіший варіант, щоб ознайомитися з усіма версіями пропонованих "катаклізмів" і визначитися з власним варіантом покращення і настрою, і здоров’я, і заодно майбутнього.

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Дуглас Коупленд. Гравець 1: що з нами станеться.

Видавництво: Фабула, 2021

Вже у першій оповідці героїня цього роману, яка летить на побачення через знайомство в Інтернеті, уперше за багато місяців відчуває, що її життя – "справжня історія, а не просто низка подій, записаних у щоденник,– фальшива лінійність, накладена на хаос у спробі людства знайти сенс у своєму непевному існуванні тут, на Землі".

Дуглас Коупленд. Гравець 1: що з нами станеться.

Загалом автор роману, відомий зокрема такими міжнародними бестселерами, як "Покоління Х", "Викрадачі жуйки", "Гей, Нострадамусе!" та ін., будує свої твори так, що вічні філософські проблеми (як і проблеми вічності, життя людини і світу) розкривається у них через буденне. Тож і цього разу він пропонує відповідь на питання про те, cкільки потрібно часу, щоб життя людини повністю змінилося, вона переосмислила усе своє життя, відкрила у собі нові, ще досі невідомі почуття і, можливо, Бога.

Отже, крім згаданої героїні на інтернет-побаченні, маємо бармена-невдаху, пастора-утікача і жахливу катастрофу, яку неможливо пояснити з невеличкого коктейльного бару, де зникли Інтернет, електрика і вода. І де від усіх небезпек захищають лише поспіхом забарикадовані двері. Чи зможе ця ситуація змінити героїв і заодно весь світ?

Уривок з книги

"У тому фільмі від зниклих пасажирів лишився тільки одяг на кріслах, – згадує героїня. – Думки Карен летять далі. Що відбудеться, якщо хтось зникне, розчиниться? Одяг точно лишиться. Але нікуди не подінуться й такі речі, як–от шиньйони, перуки, прикраси... список можна продовжувати... зубні вініри, коронки, електрокардіостимулятори, металеві штифти, що лишилися після операцій на кістках.– думки не зупиняються," ну, якщо вже йдеться про неприємне, то неперетравлена їжа і – стривайте – вона щойно усвідомила, волосся також лишиться, бо поліцейський у телешоу сказав, що волосина не містить ДНК, цей привілей мають лише волосяні фолікули. До речі, що там із кістками?"

Вільям Ґібсон. Занулення.

Видавництво: Видавництво, 2021

Новий роман від гуру фантастики, перекладений Ольгою Любарською – це своєрідне продовження "орвеллівської" тематики, але в умовах цифрової революції. У своїх творах автор передбачив бум нанотехнологій, соціальних мереж і біоімплантантів, але усе це – під владою чергового Великого Брата, чи пак всесвітніх корпорацій.

Вільям Ґібсон. Занулення.

Зрештою, кіберпанк, в якому працює автор – це та сама наукова фантастика епохи комп’ютерних технологій, і дія в його новому романі відбувається в тому ж похмурому відносно близькому майбутньому, що й дія попереднього "Нейроманта", однак цього разу приділяється значно більше уваги дійовим особам і світові, де їм випало жити.

Три на позір не пов’язані історії збігаються в несподіваному фіналі. Корпоративний найманець допомагає відомому вченому змінити місце роботи, мистецтвознавиця-галеристка шукає автора таємничих артефактів, стилізованих під роботи давно померлого художника, юний кібержокей робить перші кроки в матриці й зустрічає тих, кого там бути не може, — і все це за кілька років після подій, описаних у "Нейроманті". Таким чином, у романі автор продовжує досліджувати взаємодію людей і технологій, які змінюють світ.

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Лінда Муллалі Гант. Скоро розпогодиться.

Видавництво: Віват, 2021

Героїня цієї історії живе на півострові Кейп-Код разом зі своєю бабусею, але мріє про "звичайну" сім’ю, яка буде в неї у майбутньому. Утім, на початку це "майбутнє" не квапиться приходити.

Давня подруга відтепер чомусь соромиться проводити з нею час, та й інші зміни не радують. А дівчинка дуже не любить сюрпризи й неочікувані повороти.

Лінда Муллалі Гант. Скоро розпогодиться.

Триматися їй допомагає несподіване знайомство з новачком на півострові, який має за плечима власний гіркий досвід. Разом вони вчаться, як вистояти в шторм і подолати самотність, біль, злість, перші розчарування в близьких людях, а також дізнаються, що таке справжня дружба, доброта й толерантність.

Уривок з книги

"Розмахнувшись, він кидає краба у воду — подалі від курячих ніжок на мотузках. Шубовсть! І краба вже як і не було. Ронан намагається не всміхатись, але це йому не дуже-то й вдається. — Ти що? Навіщо ти його викинув? — Вибач, — усміхаючись, він знизав плечима. — Такий гарний краб. Та й вояка хоч куди. От я і вирішив урятувати його від сковорідки. — Усе гаразд. Це краща ідея, ніж їсти млинці з крабів щодня. Вимовляючи ці слова, я думаю про те, як сильно сподобався б Ронан моєму татусеві Джо. Він сказав би, що в Ронана добре серце. І я неодмінно погодилася б".

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Стівен Новелла. Путівник Усесвітом для скептиків. Як знати, що справді правда у світі, де все більше брехні.

Видавництво: Жорж, 2021

У цій книжці нам нагадують, що попри всі підступи світу, який лякає нас величезною кількістю дезінформації, міфами та забобонами, ми самі часто хибуємо на логіку, оскільки не довіряємо ані пам’яті, ані сприйняттю. Тож "Путівник усесвітом для скептиків" цілком стане нам у пригоді.

Його автор — американський невролог, доцент Єльського університету, популяризатор науки, ведучий однойменного з книгою подкасту — ділиться ключовими засадами здорового скептицизму і пропонує своєрідну інструкцію для розвитку критичного мислення, без якого сучасній людині не обійтися.

Стівен Новелла. Путівник Усесвітом для скептиків. Як знати, що справді правда у світі, де все більше брехні.

Теорії змов та НЛО, гомеопатія та екзорцизм, антивакцинаторство та маніпуляції статистикою влучно й дотепно проаналізовані і демонструють засадничий принцип здорового глузду — в будь-якій незрозумілій ситуації варто все піддавати сумніву.

Уривок з книги

"Навіть аргумент "бачили на власні очі" не є достатньо переконливим, – застерігають нас. – Річ у тім, що сприйняття довколишнього світу — це не щось стале, це активний конструктивний процес. Наш мозок, приймаючи тисячі сигналів з сітківки та рецепторів, обробляє їх і на основі раніше "завантаженої" у нього інформації видає нам картинку. Чи може вона не відповідати дійсності, якщо ми стикнулися з чимось небаченим раніше? Авжеж".

Шанкар Ведантам, Білл Меслер. Корисні самонавіювання. Сила й парадокс нашого мозку, схильного до самообману.

Видавництво: Yakaboo Publishing, 2021

Відомо, що самообман — штука шкідлива, якщо не сказати небезпечна. Але чому ж тоді він всюдисущий? Автори цієї книжки обстоюють думку, що самообман може дуже непогано прислужитися нашому успіху й добробуту.

Брехня, маленька чи велика, підтримує наше щоденне спілкування з друзями, партнерами та колегами. Проаналізувавши її, можна зрозуміти, чому дехто живе довше за інших, чому в деяких пар тривалі й міцні стосунки, а дехто не може протриматися разом і року; чому одні народи вміють гуртуватися, а інші — ні.

Шанкар Ведантам, Білл Меслер. Корисні самонавіювання. Сила й парадокс нашого мозку, схильного до самообману

Також ви дізнаєтеся, навіщо ми вчимо дітей казати "будь ласка" і "спасибі", навіть якщо ситуація не вимагає від них бути ввічливими. Загалом у книжці багато незвичайних історій, розповідей про наукові дослідження й численні експерименти з несподіваними результатами.

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Уривок з книги

"Чому ж тоді практика свідомого прищеплення оптимізму й надії досі не запроваджена в кожній лікарні? – запитують. – Бо ми власноруч стягуємо себе зашморгом: брехати неправильно за будь-яких обставин. Раптом ми обнадіємо людину, а нас потім звинуватять у невмотивованому оптимізмі? Заперечуючи, що самонавіювання та свідомий обман інколи можуть виявитися благом, ми стаємо безпорадними, коли все вказує саме на це. Діти Просвітництва, ми прив’язали себе до щогли раціональності й схиляємося перед абсолютом логіки. Ми відкидаємо інтуїцію, інстинкти й нелогічні вияви давніх функцій нашого мозку. Ми прапороносці Істини, і тільки її; вітер Логіки надимає наші вітрила. Але що станеться, коли вітер подує в протилежному напрямку? Наш світогляд заперечує таку можливість".