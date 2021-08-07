Будущее в этих книгах в "жанровом" смысле описывается различными способами: от романа о конце света до мотивационного исследования. Поэтому есть возможность выбрать самый приятный и интересный вариант, чтобы ознакомиться со всеми версиями предлагаемых "катаклизмов" и определиться с собственным вариантом улучшения и настроения, и здоровье, и заодно будущего.

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Дуглас Коупленд. Игрок 1: что с нами произойдет.

Издательство: Фабула, 2021

Уже в первом повествовании героиня этого романа, которая летит на свидание через знакомство в Интернете, впервые за много месяцев чувствует, что ее жизнь – "настоящая история, а не просто ряд событий, записанных в дневник, – фальшивая линейность, наложенная на хаос в попытке человечества найти смысл в своем неопределенном существовании здесь, на Земле ".

Дуглас Коупленд. Игрок 1: что с нами произойдет.

В общем автор романа, известный, в том числе, такими международными бестселлерами, как "Поколение Х", "Похитители жвачки", "Эй, Нострадамус!" и др., строит свои произведения так, что вечные философские проблемы (как и проблемы вечности, жизни человека и мира) раскрывается в них через обыденное. Поэтому и на этот раз он предлагает ответ на вопрос о том, с колько нужно времени, чтобы жизнь человека полностью изменилось , он переосмыслил всю свою жизнь, открыл в себе новые, до сих пор неизвестные чувства и, возможно Бога.

Итак, кроме упомянутой героини на интернет-свидании, у нас есть бармен-неудачник, пастор-беглец и ужасная катастрофа , которую невозможно объяснить с небольшого коктейльного бара, где исчезли Интернет, электричество и вода. И где от всех опасностей защищают только поспешно забаррикадированные двери. Сможет ли эта ситуация изменить героев и заодно весь мир?

Отрывок из книги

"В том фильме от пропавших пассажиров осталась только одежда на креслах, – вспоминает героиня . – Мысли Карен летят дальше. Что произойдет, если кто-то исчезнет, растворится? Одежда точно останется. Но никуда не денутся и такие вещи, как например шиньоны, парики, украшения... список можно продолжать... зубные виниры, коронки, электрокардиостимулятора, металлические штифты, которые остались после операций на костях. – мысли не останавливаются, "ну, если уж речь идет о неприятном, то непереваренная еда и – погодите – она только осознала, волосы также останутся, потому что полицейский в телешоу сказал, что волосы не содержат ДНК, эта привилегия есть только у волосяных фолликулов. Кстати, что там с костями?"

Уильям Гибсон. Зануление.

Издательство: Издательство, 2021

Новый роман от гуру фантастики , переведенный Ольгой Любарской – это своеобразное продолжение "оруэлловской" тематики , но в условиях цифровой революции. В своих произведениях автор предвидел бум нанотехнологий, социальных сетей и биоимплантантов, но все это – под властью очередного Большого Брата, то бишь всемирных корпораций.

Уильям Гибсон. Зануление.

В конце концов, киберпанк, в котором работает автор – это та самая научная фантастика эпохи компьютерных технологий , и действие в его новом романе происходит в том же мрачном относительно близком будущем, что и действие предыдущего "Нейроманта", однако на этот раз уделяется значительно больше внимания действующим лицам и миру, где им выпало жить.

Три на первый взгляд не связаны истории совпадают в неожиданном финале. Корпоративный наемник помогает известному ученому сменить место работы, искусствовед-галерист ищет автора таинственных артефактов, стилизованных под работы давно умершего художника, юный кибержокей делает первые шаги в матрице и встречает тех, кого там быть не может, – и все это через несколько лет после событий, описанных в "Нейромант". Таким образом, в романе автор продолжает исследовать взаимодействие людей и технологий , которые меняют мир.

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Линда Муллали Хант. Скоро распогодится.

Издательство: Виват, 2021

Героиня этой истории живет на полуострове Кейп-Код вместе со своей бабушкой, но мечтает об "обычной" семье , которая будет у нее в будущем. Впрочем, сначала это "будущее" не торопится приходить.

Давняя подруга отныне почему-то стесняется проводить с ней время, и другие изменения не радуют. А девочка очень не любит сюрпризы и неожиданные повороты.

Линда Муллали Хант. Скоро распогодится.

Держаться ей помогает неожиданное знакомство с новичком на полуострове , который имеет за плечами собственный горький опыт. Вместе они учатся, как выстоять в шторм и преодолеть одиночество, боль, злость, первые разочарования в близких людях, а также узнают, что такое настоящая дружба, доброта и терпимость.

Отрывок из книги

"Размахнувшись, он бросает краба в воду – подальше от куриных ножек на веревках. Бултых! И краба уже как и не было. Ронан старается не улыбаться, но это ему не очень-то и удается. – И что? Зачем ты его выбросил? – Извини, – улыбаясь, он пожал плечами. – акой красивый краб. Да и солдат хоть куда. Вот я и решил спасти его от сковородки. – Все в порядке. Это лучшая идея, чем есть блины из крабов каждый день. Произнося эти слова, я думаю о том, как сильно понравился бы Ронан моему папе Джо. Он сказал, что у Ронана доброе сердце. И я непременно согласилась бы ».

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Стивен Новелла. Путеводитель Вселенной для скептиков. Как знать, что действительно правда в мире, где все больше лжи.

Издательство: Жорж, 2021

В этой книге нам напоминают, что несмотря на все козни мира , который пугает нас огромным количеством дезинформации, мифами и предрассудками, мы сами часто делаем логические ошибки, поскольку не доверяем ни памяти, ни восприятию. Поэтому "Путеводитель вселенной для скептиков" вполне нам пригодиться.

Его автор – американский невролог, доцент Йельского университета, популяризатор науки, ведущий одноименного с книгой подкаста – делится ключевыми принципами здорового скептицизма и предлагает своеобразную инструкцию для развития критического мышления, без которого современному человеку не обойтись.

Стивен Новелла. Путеводитель Вселенной для скептиков. Как знать, что действительно правда в мире, где все больше лжи.

Теории заговоров и НЛО, гомеопатия и экзорцизм, антивакцинаторство и манипуляции статистикой метко и остроумно проанализированы и демонстрируют основополагающий принцип здравого смысла – в любой непонятной ситуации стоит все подвергать сомнению.

Отрывок из книги

"Даже аргумент "видели собственными глазами" не является достаточно убедительным, – предостерегают нас. – Дело в том, что восприятие окружающего мира – это не что-то постоянное, это активный конструктивный процесс. Наш мозг, принимая тысячи сигналов из сетчатки и рецепторов, обрабатывает их и на основе ранее "загруженной" в него информации и выдает нам картинку. Может ли она не соответствовать действительности, если мы столкнулись с чем-то невиданным раньше? Конечно".

Шанкар Ведантам, Билл Меслер. Полезные самовнушения. Сила и парадокс нашего мозга, склонного к самообману.

Издательство: Yakaboo Publishing, 2021

Известно, что самообман – штука вредная, если не сказать опасная. Но почему же тогда он вездесущ? Авторы этой книги отстаивают мнение, что самообман может очень неплохо послужить нашему успеху и благосостоянию.

Ложь, маленькая или большая, поддерживает наше ежедневное общение с друзьями, партнерами и коллегами. Проанализировав ее, можно понять, почему некоторые живут дольше других, почему у некоторых пар длительные и прочные отношения, а другие не могут продержаться вместе и года; почему одни народы умеют объединяться, а другие – нет.

Шанкар Ведантам, Билл Меслер. Полезные самовнушения. Сила и парадокс нашего мозга, склонного к самообману

Также вы узнаете, зачем мы учим детей говорить "пожалуйста" и "спасибо" , даже если ситуация не требует от них быть вежливыми. Всего в книге много необычных историй, рассказов о научных исследованиях и многочисленные эксперименты с неожиданными результатами.

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Отрывок из книги