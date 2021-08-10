10+ несподіваних речей, які не очікуєш побачити у чужому саду: фото
Джерело:s**tgardens
Двір у приватному будинку - це ще те поле для креативу, яке повністю відображає хороший або й дуже дивний смак господарів. І дехто не втрачає можливості проявити у дворі всю свою фантазію.
Власники цих будинків можуть здивувати будь-якого, хто заходить до них додому. Адже у дворі на гостей чекають чудернацькі скульптури, дивні рослини та інші креативні речі.
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