Герої цієї добірки поділилась в мережі своїми кулінарними провалами, щоб показати: від невдач не застрахований ніхто. Кожен з них хотів приготувати якщо не шедевр, то хоча б просто пристойну вечерю, але у них вийшло дещо зовсім неїстівне. У такий випадках головне не розчаровуватись, а посміятись разом з іншими!

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"Що ж, піца на дровах вийшла просто чудовою"

Що ж, піца на дровах вийшла просто чудовою

Фото твітер @a_wahlin

Сінабони злегка не вийшли

Сіннабони злегка не вийшли

Фото твітер @ozgurvilly

Здається, з тістом щось пішло не так

Здається, з тістом щось пішло не так

Фото Reddit HomewardPrefect65

Які милі курчатка були на лівому фото

Які милі курчатка були на лівому фото

Фото твітер @TheSwanULSU

Замість рукава для запікання купив пакет для засолювання

Замість рукава для запікання купив пакет для засолювання

Фото Reddit jesseburns

До теми Чим перекусити, коли працюєш з дому: 5 швидких і корисних варіантів

Оце не пощастило

Оце не пощастило

Фото твітер @Silver_Variant

Очікування та реальність

Очікування та реальність

Фото твітер @Haurror

"Моя дружина зламала мій ніж навпіл, розрізаючи часник. За свої 15 років як шеф-кухар я ніколи такого не бачив"

Фото твітер @RayahJaymes

"Це по-вашому піца кальцоне?"

Фото Reddit bambusbyoern

"Спробував приготувати домашнє песто, і воно більше схоже на авокадо"

Спробував приготувати домашнє песто, і воно більше схоже на авокадо

Фото Reddit rvp0209

Це навіть віддалено не нагадує щось, що колись було їжею

Це навіть віддалено не нагадує щось, що колись було їжею

Фото Reddit NoSanitySab

Цікаво Дуже нестандартно: 10+ несподіваних страв, про які ви ніколи не чули

Здається, це мав бути якийсь монстр

Здається, це мав бути якийсь монстр

Фото твітер @BuzzFeedFood