Герои этой подборки поделилась в сети своими кулинарными провалами, чтобы показать: от неудач не застрахован никто. Каждый из них хотел приготовить если не шедевр, то хотя бы просто приличный ужин, но у них получилось нечто совершенно несъедобное. В таких случаях главное не разочаровываться, а посмеяться вместе с другими!
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Фото твиттер @ozgurvilly
Кажется, с тестом что-то пошло не так
Фото Reddit HomewardPrefect65
Какие милые цыплята были на левом фото
Фото твиттер @TheSwanULSU
Вместо рукава для запекания купил пакет для засолки
Фото Reddit jesseburns
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Вот так не повезло
Фото твиттер @Silver_Variant
Ожидания и реальность
Фото твиттер @Haurror
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Фото твиттер @RayahJaymes
"Это по-вашему пицца кальцоне?"
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