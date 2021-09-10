Герои этой подборки поделилась в сети своими кулинарными провалами, чтобы показать: от неудач не застрахован никто. Каждый из них хотел приготовить если не шедевр, то хотя бы просто приличный ужин, но у них получилось нечто совершенно несъедобное. В таких случаях главное не разочаровываться, а посмеяться вместе с другими!

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Фото твиттер @a_wahlin

Синабоны слегка не вышли

Фото твиттер @ozgurvilly

Кажется, с тестом что-то пошло не так

Фото Reddit HomewardPrefect65

Какие милые цыплята были на левом фото

Фото твиттер @TheSwanULSU

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Фото Reddit jesseburns

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Вот так не повезло

Фото твиттер @Silver_Variant

Ожидания и реальность

Фото твиттер @Haurror

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Фото твиттер @RayahJaymes

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"Это по-вашему пицца кальцоне?"

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