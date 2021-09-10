10+ невдалих страв, які мали стати шедеврами: красномовні фото
Джерело:inspire more
Деякі люди, здається, мають справжній кулінарний талант: вони чудово готують і навіть стають професійними кухарями. А іншим же так не щастить, що будь-який їх похід на кухню перетворюється на катастрофу.
Герої цієї добірки поділилась в мережі своїми кулінарними провалами, щоб показати: від невдач не застрахований ніхто. Кожен з них хотів приготувати якщо не шедевр, то хоча б просто пристойну вечерю, але у них вийшло дещо зовсім неїстівне. У такий випадках головне не розчаровуватись, а посміятись разом з іншими!
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Фото Reddit HomewardPrefect65
Які милі курчатка були на лівому фото
Фото твітер @TheSwanULSU
Замість рукава для запікання купив пакет для засолювання
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Оце не пощастило
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Очікування та реальність
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