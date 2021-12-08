Більшість фотографії фанатів зі знаменитостями виглядають досить стандартно: стоять собі дві людини та й усміхаються. У цій добірці все зовсім по-іншому: тут багато емоцій та несподіваних і навіть трішки незручних ситуацій!

Цікаво Візитна картка: ігристе SHABO Grand Reserve екстра брют біле

"Коли я зробив селфі, то попросив Семюеля Л. Джексона показати, як він насправді ставиться до таких речей"

Фото reddit mobyrich

Приязний Браян Кренстон!

Фото твітер TheNazzaro

Упс...

Фото imgur DrFeelgoodPhD

Шакіл О'Ніл (216 сантиметрів) підняв свого фаната (207 сантиметрів)

Фото reddit

Ліам Нісон завітав в кафе, де обіцяли безплатно його нагодувати

Фото reddit frmacleod

Меган Фокс не побачила фаната. Але потім вибачилася через це

Фото reddit

Стівен Кінг пригостив хлопчика печивом

Фото reddit Butterflies_Books

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

Тепер у цього хлопця є автограф Квентіна Тарантіно. До речі, саме такий гаманець мав Джулс Вінфілд у фільмі "Кримінальне чтиво"

Фото твітер tarantinofc

"Я трішки перехвилювався"

Фото reddit loosegravel2

Барак Обама і його сонний фанат

Фото flickr obamawhitehouse

Буде цікаво – Яку ялинку обрати на свято: дивіться відео