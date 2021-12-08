Большинство фотографии фанатов со знаменитостями выглядят достаточно стандартно: стоят себе два человека и улыбаются. В этой подборке все совсем по-другому: здесь много эмоций и неожиданных, а иногда даже немного неловких ситуаций!

Интересно Визитная карточка: игристое SHABO Grand Reserve экстра брют белое

"Когда я сделал селфи, то попросил Сэмюэля Л. Джексона показать, как он действительно относится к таким вещам"

Фото reddit mobyrich

Дружелюбный Брайан Крэнстон!

Фото твитер TheNazzaro

Упс...

Фото imgur DrFeelgoodPhD

Шакил О'Нил (216 сантиметров) поднял своего фаната (207 сантиметров)

Фото reddit

Лиам Нисон посетил кафе, где обещали бесплатно его накормить

Фото reddit frmacleod

Меган Фокс не увидела фаната. Но потом извинилась за это

Фото reddit

Стивен Кинг угостил мальчика печеньем

Фото reddit Butterflies_Books

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Теперь у этого парня есть автограф Квентина Тарантино. Кстати, именно такой кошелек носил Джулс Уиннфилд в фильме "Криминальное чтиво"

Фото твітер tarantinofc

"Я немножко переволновался"

Фото reddit loosegravel2

Барак Обама и его сонный фанат

Фото flickr obamawhitehouse

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