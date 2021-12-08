Большинство фотографии фанатов со знаменитостями выглядят достаточно стандартно: стоят себе два человека и улыбаются. В этой подборке все совсем по-другому: здесь много эмоций и неожиданных, а иногда даже немного неловких ситуаций!
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"Когда я сделал селфи, то попросил Сэмюэля Л. Джексона показать, как он действительно относится к таким вещам"
Фото reddit mobyrich
Дружелюбный Брайан Крэнстон!
Фото твитер TheNazzaro
Упс...
Фото imgur DrFeelgoodPhD
Шакил О'Нил (216 сантиметров) поднял своего фаната (207 сантиметров)
Фото reddit
Лиам Нисон посетил кафе, где обещали бесплатно его накормить
Фото reddit frmacleod
Меган Фокс не увидела фаната. Но потом извинилась за это
Фото reddit
Стивен Кинг угостил мальчика печеньем
Фото reddit Butterflies_Books
Теперь у этого парня есть автограф Квентина Тарантино. Кстати, именно такой кошелек носил Джулс Уиннфилд в фильме "Криминальное чтиво"
Фото твітер tarantinofc
"Я немножко переволновался"
Фото reddit loosegravel2
Барак Обама и его сонный фанат
Фото flickr obamawhitehouse
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