Ідеальний кадр: 10 неймовірно кумедних фото знаменитостей з фанатами
8 грудня 2021 , 07:48Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Ці люди зірвали справжній куш! Вони не тільки "піймали" своїх улюблених знаменитостей наживо, а ще й зробили з ними дійсно ефектні фото.
Більшість фотографії фанатів зі знаменитостями виглядають досить стандартно: стоять собі дві людини та й усміхаються. У цій добірці все зовсім по-іншому: тут багато емоцій та несподіваних і навіть трішки незручних ситуацій!
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Упс...
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