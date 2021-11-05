Користувачі Reddit поділилися фотографіями цікавих старовинних речей, які їх здивували. Спершу вони взагалі не розуміли, яке призначення цих предметів. Чи зможете здогадатися ви? Поїхали перевіряти свої знання та інтуїцію!

Цікаво "Винні заморочки", або навіщо співробітники SHABO пройшли курс міжнародної винної школи WSET

№1

Ложка, в якій заварювали чай / Фото reddit

№2

Сюди ховали стрижень для пера, а в місткість наливали чорнило / Фото reddit

№3

Стіл, на якому можна було переглядати кілька книг одночасно / Фото reddit CanadianCola

№4

Качечка, за допомогою якої можна було увімкнути світло. Варто було лише торкнутися хвостика / Фото reddit Salmonfood

№5

Тут тримали флакони з парфумами / Фото reddit bigmeat

№6

Тут можна було сортувати газети та журнали / Фото reddit mosteviluncle

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№7

Це – пристрій для варіння рису / Фото reddit 30s

№8

Нічник для дітей, всередину клали свічку / Фото reddit curating-digimis

№9

Пристрій для чистки димоходів / Фото reddit jasonwagenaar

№10

Музична скринька для телефону. Якщо потрібно було кудись відійти, ви клали трубку сюди, і співрозмовник слухав музику / Фото reddit jasonwagenaar