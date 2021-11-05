Пользователи Reddit поделились фотографиями удивительных старинных вещей. Сначала они вообще не понимали, какое предназначение этих предметов. Сможете ли вы догадаться? Поехали проверять свои знания и интуицию!

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№1

Ложка, в которой заваривали чай / Фото reddit

№2

Сюда прятали стержень для пера, а в емкость наливали чернила / Фото reddit

№3

Стол, на котором можно было пересматривать несколько книг одновременно / Фото reddit CanadianCola

№4

Уточка, с помощью которой можно было включить свет. Нужно было только коснуться хвостика / Фото reddit Salmonfood

№5

Здесь держали флаконы с духами / Фото reddit bigmeat

№6

Здесь можно было сортировать газеты и журналы / Фото reddit mosteviluncle

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№7

Это устройство для варки риса / Фото reddit 30s

№8

Ночник для детей. Внутрь помещали свечу / Фото reddit curating-digimis

№9

Устройство для чистки дымоходов / Фото reddit jasonwagenaar

№10

Музыкальный ящик для телефона. Если нужно было куда-то отойти, вы клали трубку сюда, и собеседник слушал музыку / Фото reddit jasonwagenaar