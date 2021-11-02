Користувачі Reddit поділилися фотографіями найдивнішого одягу, який вони коли-небудь зустрічали в житті. "Брудні" шорти, "замазаний" светр, майже повністю порвані джинси – ці речі однозначно вас здивують. Цікаво, що хтось таки їх придбав!
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Дуже-дуже "стильно"
Фото reddit robgod50
Що з джинсами?
Фото reddit Great_Chairman
Білий колір краще не поєднувати з коричневим
Фото reddit butterknot
Цікаво, але годинник не носять на долоні
Фото reddit krazyjakee
Що це таке?
Фото reddit waskonator
Невже це справді хтось купив?
Фото reddit sirSosig
Так багато питань, так мало відповідей
Фото reddit PapaEsper
Не тим боком надрукували пташок
Фото reddit TameWizard
Ой...
Фото reddit clhomme
Брутальні штанці!
Фото reddit _xParagon