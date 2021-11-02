Користувачі Reddit поділилися фотографіями найдивнішого одягу, який вони коли-небудь зустрічали в житті. "Брудні" шорти, "замазаний" светр, майже повністю порвані джинси – ці речі однозначно вас здивують. Цікаво, що хтось таки їх придбав!

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Дуже-дуже "стильно"

Фото reddit robgod50

Що з джинсами?

Фото reddit Great_Chairman

Білий колір краще не поєднувати з коричневим

Фото reddit butterknot

Цікаво, але годинник не носять на долоні

Фото reddit krazyjakee

Що це таке?

Фото reddit waskonator

Невже це справді хтось купив?

Фото reddit sirSosig

Так багато питань, так мало відповідей

Фото reddit PapaEsper

Не тим боком надрукували пташок

Фото reddit TameWizard

Ой...

Фото reddit clhomme

Брутальні штанці!

Фото reddit _xParagon