Пользователи Reddit поделились фотографиями самой странной одежды, которую они когда-либо встречали в жизни. "Грязные" шорты, "замазанный" свитер, почти полностью порванные джинсы – эти вещи вас однозначно удивят. Интересно, что кто-то их купил!

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Очень-очень "стильно"

Фото reddit robgod50

Что с джинсами?

Фото reddit Great_Chairman

Белый цвет лучше не сочетать с коричневым

Фото reddit butterknot

Интересно, но часы не носят на ладони

Фото reddit krazyjakee

Что это такое?

Фото reddit waskonator

Неужели это действительно кто-то купил?

Фото reddit sirSosig

Так много вопросов, так мало ответов

Фото reddit PapaEsper

Не той стороной напечатали птичек

Фото reddit TameWizard

Ой...

Фото reddit clhomme

Брутальные штанишки!

Фото reddit _xParagon