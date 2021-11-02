Пользователи Reddit поделились фотографиями самой странной одежды, которую они когда-либо встречали в жизни. "Грязные" шорты, "замазанный" свитер, почти полностью порванные джинсы – эти вещи вас однозначно удивят. Интересно, что кто-то их купил!
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Очень-очень "стильно"
Фото reddit robgod50
Что с джинсами?
Фото reddit Great_Chairman
Белый цвет лучше не сочетать с коричневым
Фото reddit butterknot
Интересно, но часы не носят на ладони
Фото reddit krazyjakee
Что это такое?
Фото reddit waskonator
Неужели это действительно кто-то купил?
Фото reddit sirSosig
Так много вопросов, так мало ответов
Фото reddit PapaEsper
Не той стороной напечатали птичек
Фото reddit TameWizard
Ой...
Фото reddit clhomme
Брутальные штанишки!
Фото reddit _xParagon