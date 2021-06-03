Чоловіки на цих фото явно хотіли привернути до себе якомога більше уваги за допомогою своєї оригінальної зачіски – такого немає більше ні в кого. Ще б пак, хто б не здивувався, побачивши хлопця, у якого волосся у формі піци чи шахів?
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Як і головне – навіщо?
Фото Smapinator0324
Арахнофобам дивитись на таке заборонено
Фото Spicy105
Коли жити не можеш без шахів
Фото -KarmaFarma-
Чоловік перетворився на полуничку
Фото Throzen
Хлопець передивився фільму "Сяйво"
Фото kevincreeperpants
Незвичайний спосіб показати, що ви фанат Мадонни
Фото AdventurousFurball
Обережно, хто може й сплутати вашу голову з м'ячем для гольфу
Фото Zero_Fux_2_Give
Перукар справжній художник
Фото somechick_92
Цікаво: 15 бабусь, які так здивували своїх внуків, що вони були в шоці: кумедні фото
Як перукарю вдалось так пофарбувати волосся?
Фото IanSzot
Для фанатів "Піратів Карибського моря"
Фото DemonWithATorch