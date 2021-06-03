Мужчины на этих Фото явно хотели привлечь к себе как можно больше внимания с помощью своей оригинальной прически – такого нет больше ни у кого. Еще бы, кто бы не удивился, увидев парня, у которого волосы в форме пиццы или шахмат?

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Как и главное – зачем?

Фото Smapinator0324

Арахнофобам смотреть на такое запрещено

Фото Spicy105

Когда жить не можешь без шахмат

Фото -KarmaFarma-

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Мужчина превратился в клубничку

Фото Throzen

Парень слишком часто смотрел фильм "Сияние"

Фото kevincreeperpants

Необычный способ показать, что вы фанат Мадонны

Фото AdventurousFurball

Осторожно, кто-то может и спутать вашу голову с мячом для гольфа

Фото Zero_Fux_2_Give

Парикмахер настоящий художник

Фото somechick_92

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Как парикмахеру удалось так покрасить волосы?

Фото IanSzot

Для фанатов "Пиратов Карибского моря"