10 шалених зачісок, які змушують перехожих на вулиці обертатись: кумедні фото

Давно мріяли про зміну іміджу? Нова креативна зачіска - чудовий спосіб трохи освіжити свій стиль. Щоправда, зробити хоча б одну зачіску з цієї добірки наважиться далеко не кожен.

Чоловіки на цих фото явно хотіли привернути до себе якомога більше уваги за допомогою своєї оригінальної зачіски – такого немає більше ні в кого. Ще б пак, хто б не здивувався, побачивши хлопця, у якого волосся у формі піци чи шахів?

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Арахнофобам дивитись на таке заборонено

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Коли жити не можеш без шахів

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Чоловік перетворився на полуничку

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