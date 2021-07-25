Світ високих людей повний небезпек та різних підводних каменів. Низькі стелі, дверні отвори, незручні крісла, маленькі столи та й навіть дзеркало – майже будь-яка річ може зробити прикру неприємність. Більше про життєві проблеми високих людей – у нашій добірці.

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Просто стеля у будинку батьків цього чоловіка

Фото Reddit BigSadGiant

Щоб посушити руки, хлопцю потрібно присісти

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Високий чоловік (218 сантиметрів) вирішив полетіти в економ-класі

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Бути високим – це не завжди зручно

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Дзеркало...

Фото Reddit Kathend1

Хлопець не вмістився у ванній

Фото Reddit kromang

Боляче на це дивитися...

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Знову ці гілочки!

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Великий брат дивиться за тобою!

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І як тут сходити в душ?

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