Мир высоких людей полный опасностей и различных подводных камней. Низкие потолки, дверные проемы, неудобные кресла, маленькие столы и даже зеркало – почти любая вещь может сделать досадную неприятность. Больше о жизненных проблемах высоких людей – в нашей подборке.

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Просто потолок в доме родителей этого мужчины

Фото Reddit BigSadGiant

Чтобы высушить руки, парню нужно присесть

Фото Reddit adamneigeroc

Высокий парень (218 сантиметров) решил лететь в эконом-классом

Фото Reddit dolanosa

Быть высоким – это не всегда удобно

Фото Reddit Shayera_

Зеркало...

Фото Reddit Kathend1

Парень не поместился в ванной

Фото Reddit kromang

Больно на это смотреть...

Фото Reddit endnoteslut

Опять эти веточки!

Фото Reddit Iwantmyteslanow

Большой брат следит за тобой!

Фото Reddit jjmjso767

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И как тут сходить в душ?

Фото Reddit ash992